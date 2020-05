Covid-19: 17e cas de décès enregistré au Sénégal Le décompte macabre se poursuit. Le Sénégal vient d'enregistrer son dix-septième décès lié au coronavirus. Selon les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale, il s'agit d'un homme âgé de 45 ans, qui est domicilié à Touba.



D'après toujours les informations, le patient est décédé, ce samedi 9 mai, à 15 heures, au centre Cuomo de l'hôpital Fann de Dakar.



Aujourd'hui, trois (3) décès causés par la pandémie de la Covid-19 sont déjà confirmés. Pis, en l'espace de 6 jours, plus de 8 morts liés à cette maladie ont été déclarées au Sénégal.

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Mai 2020 à 19:34







