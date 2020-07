Covid-19: 58 districts touchés, 21 n’ont jamais eu de cas enregistrés et 7 districts inactifs (Abdoulaye Bousso)

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Juillet 2020 à 14:26 | | 0 commentaire(s)|

Le Directeur du Centre des opérations d’urgence sanitaire (Cous) du ministère de la Santé et de l’Action sociale, a mis l’accent ce matin sur la répartition géographique des cas de Covid-19.



Il a rappelé que toutes les régions du Sénégal sont touchées et aujourd’hui, « nous avons 58 de nos 79 districts qui sont touchés donc une proportion de 73% des districts sanitaires qui sont touchés ».



Toutefois, note-t-il, « nous avons 21 districts qui n’ont jamais eu de cas et 7 districts inactifs ». Ce sont des districts, précise-t-il, qui avaient des cas et qui depuis 28 jours, n’ont plus de cas. Il s’agit de Diouloulou, Nioro, Diakhaw, Sakal, Linguère, Goudiry et Kedougou.







Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos