Covid-19: 8 milliards FCfa aux hôtels pour l’hébergement des cas contacts

Mercredi 23 Septembre 2020

Même si le gouvernement a dégagé plus de 8 milliards FCfa pour payer l’hébergement des malades de la Covid-19 et des cas contacts, certains hôteliers ont exprimé leurs difficultés à rentrer en possession de leurs dus. Ils ont interpellé hier, le président de leur Fédération, rapporte "L'As".



Répondant à leurs préoccupations, Mamadou Racine Sy a soutenu qu’à la date d’hier, plus de 4 milliards FCfa ont été payés aux réceptifs hôteliers par le ministère de la Santé et de l’Action Sociale. Toutefois, reconnaït-il, il reste 3,7 milliards FCfa à payer. A l’en croire, une requête a été transmise au ministère des Finances pour règlement. Au total, ce sera à peu près 8 milliards FCfa qui seront versés aux hôteliers au titre de la prise en charge des personnes contacts dans les hôtels. Ce qui constitue quand même une bouée de sauvetage pour les entreprises touristiques.

