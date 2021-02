Covid-19/ Abdoulaye Diouf Sarr: L’Etat va vacciner ceux qui veulent avant 2022"

Le ministre sénégalais de la Santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a annoncé que « l’objectif du plan stratégique de vaccination est de vacciner tous les Sénégalais qui le désirent avant 2022 ».



« Il faut noter que l’objectif du plan stratégique de vaccination est de vacciner tous les Sénégalais qui le désirent avant 20223, a dit le ministre, dans une interview avec le quotidien national Le Soleil.



Cette campagne de vaccination qui démarre mardi, ne concerne que les professionnels de la santé, les personnes âgées de plus de 60 ans et celles vivant avec des comorbidités, a précisé Diouf Sarr, ajoutant que « les médecins-chefs de région et les gouverneurs sont chargés d’identifier les personnes qui doivent bénéficier des premiers vaccins.



Selon lui, le Sénégal recevra 1,3 million de doses de vaccins homologués par le mécanisme COVAX. Ce dernier est une initiative mondiale consistant à collaborer avec les fabricants de vaccins pour garantir aux pays du monde entier un accès équitable à des vaccins sûrs et efficaces.



En plus de cela, l’Etat est « en négociation avec les Russes pour disposer du vaccin Spoutnik V », a poursuivi M. Sarr, rappelant que le Sénégal négocie avec plusieurs fabricants de vaccins contre le Covid-19.

