Covid 19/Alerte rouge: le Sénégal va boucler les 16.000 cas positifs Avec une menace d'une deuxième vague de la Covid-19, le Sénégal va boucler allègrement les 16.000 cas positifs.

Vendredi 27 Novembre 2020

Entre haut et bas, le virus continue de se propager et le Chef de l'Etat , évoquant la perpétuelle variation, une oscillation permanente de la courbe de contamination, sonne l'alerte.



Macky Sall estime qu'une seconde vague sera insupportable pour notre économie et notre pays. Insupportable, insistera le Chef de l'Etat qui conseille aux populations de rester vigilantes et conscientes que la maladie est encore là.



