Covid -19 - Aly Ngouille Ndiaye porte le masque pour trois mois Le ministre de l’Intérieur proroge le port obligatoire du masque pour une durée de 3 mois, en raison de la propagation de la Coviod-19 et du laissez aller des sénégalais.

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Juillet 2020

Aly Ngouille Ndiaye a pris un Arreté qui prescrit le port obligatoire pour les trois prochains mois. L’Arreté a été publié au Journal Officiel rendu public ce lundi.

"Est prescrit le port obligatoire de masque de protection pour une période de trois (03) mois, afin de limiter la propagation de la maladie de la Covid-19 dans les lieux publics et privés ci-après : les services de l’Administration publique, quel qu’en soit le mode de gestion, les services du secteur privé, les lieux de commerce, les moyens de transport», lit-on dans le texte du ministre de l’Intérieur



