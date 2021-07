Covid-19: Après l'Armée, la police sur le terrain pour faire respecter les mesures-barrières (Document) Après l'armée, la police est appelée à faire respecter les textes législatifs et règlementaires en vigueur, dans le cadre de la gestion de la pandémie de Covid-19.

Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Juillet 2021 à 22:06 | | 0 commentaire(s)|

En effet, à travers une note adressée aux commissaires centraux, aux commissaires urbains et spéciaux, le Directeur de la sécurité publique (Dsp) les invite à veiller à prendre les dispositions nécessaires pour freiner la propagation du virus.



" Je vous instruis de prendre les dispositions nécessaires pour l'application de ces mesures ", a demandé le commissaire de police divisionnaire Ibrahima Diop. Il s'agit notamment " d'organiser des opérations ciblées au niveau des marchés, des lieux de commerce, de sport, des transports et salles de spectacle, d'agir avec tact et intelligence pour éviter les incidents sur le terrain ".



