Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Covid 19 - Après une fermeture de prévention : Les hôtels Lamantin et Blue Bay promettent un véritable "lifting" Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Mars 2020 à 18:02 | | 0 commentaire(s)|

Le Covid 19 oblige les complexes hôteliers du pays à fermer boutique. Histoire de freiner la propagation de ce virus mortel qui impose son diktat au monde entier. Face à cette triste phase de crise, certains hôteliers, en ont profité pour se revêtir et s’embellir. C’est le cas de l’hôtel Blue Bay qui soutient n’avoir jamais enregistré le moindre cas de coronavirus. Ledit hôtel, prenant les attaches d’un médecin qui vient chaque semaine, a pris la peine avec traçabilité, de prendre la température de ses occupants depuis plus d’un mois.



Ainsi, l’hôtel Blue Bay qui avait encore quelques problèmes de revêtement de sol et de toiture, est en train de les démonter, tout en revêtant le sol.



Au même moment, il a été constaté que l’hôtel Lamantin Beach s’y met à fond. Il est en train de refaire toute sa piscine. En même temps, 40 chambres standard sont en cours de rénovation. Et, la cuisine du Beach club, cassée, sera entièrement refaite.



La direction profite aussi de la fermeture pour refaire les revêtements extérieurs de tous les bâtiments et les peintures ainsi que les vernis des autres chambres. Il en est de même pour le restaurant, en cours de rénovation.



Bref, promet-on, un véritable lifting se prépare au Lamantin et au Blue Bay pendant cette période noire de fermeture.





Accueil Envoyer à un ami Partager