Covid 19/ Au moment où les petits restaurants et bars baissent les rideaux : Cosmo Dakar, Alkimia, Radisson, Pullman bravent l'interdit et déroulent leurs programmes Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Décembre 2020 à 21:50 | | 0 commentaire(s)| La mesure d'interdiction de rassemblement dans les bars, hôtels et restaurants semble ne peut inquiéter certains promoteurs de ces lieux de distraction. Lorsque, tous les établissements de Saly et de Dakar respectent les restrictions, le gérant du Cosmo Dakar brave les interdits et organise des soirées payantes, regroupant des centaines de personnes dans une villa à Nguérigne. Au même moment de petits restaurants et bars baissent les rideaux. Ailleurs, d'autres hôtels, dont Alkimia, Radisson, Pullman, détenus par de richissimes hommes d'affaires maintiennent leurs programmes. Quel Sénégal !



La mesure d’interdiction de l’autorité administrative, destinée aux artistes, aux hôtels, bars et restaurants pour lutter contre la Covid 19 a-t-elle, sa raison d’être. Le constat fait montre que des gérants d’hôtels et de grands restaurants refusent d’obtempérer. C’est le cas du gérant de Cosmo Dakar qui brave l’interdit et organise des soirées payantes. Lesdites soirées, découvre-t-on, regroupent des centaines de personnes se passent dans une villa à Nguérigne.



Ainsi, le ticket d’entrée dans ses soirées de Cosmo Dakar se donne à 20 000 FCfa et la bouteille s’offre à 100 000 FCfa. Sans contrainte, ce boss qui se targuerait d’être dans un pays de corrompus déroule impunément son programme de soirées. Et, rien ne se passe ou n’est fait pour le freiner. Aucun acte… S’agit d’une pratique « d’un poids, deux mesures », concernant la mesure de restriction, visant à réagir contre la seconde vague de Covid 19.



Ce week-end, un des artistes sénégalais, ayant fait montre de sympathie, en chantant les louanges et en offrant un tableau d’art au Chef de l’Exécutif, Macky Sall, lors de son anniversaire, a tenu ce week-end sa soirée. Là aussi, rien ne s’est passé et personne n’a rien dit. Alors qu’il a été interdit à tout artiste, musiciens et autres de prester dans ces cadres précités. L’artiste-musicien, Pape Diouf a drainé dans la quiétude des foules et son spectacle n’a connu aucune perturbation. Maintenant, s’interroge-t-on, s’agit-il d’un privilège ou d’un refus de traiter tous les acteurs culturels et gérants de bars- restaurants et hôtels d’un même pied.



Ailleurs, d’autres hôtels, dont Alkimia, Radisson, Pullman, détenus par de richissimes hommes d’affaires maintiennent leurs programmes. Certains gestionnaires de petits restaurants et d’autres artistes, interdits d’activités, très frustrés veulent des explications dans ce traitement inique et injuste. Ces frustrés peinent à comprendre comment des personnes du même secteur, frappé par une mesure d’interdiction peuvent avoir un traitement différent.



Face à ce constat, les gérants de petits restaurants, devant vivre des fruits de leurs activités, se demandent s’il n’y a deux types de sénégalais dans ce pays ? Et devant ce fait, l’autorité étatique est interpellée pour un traitement équitable.

