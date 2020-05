Covid-19: Auchan Castors enregistre son premier cas, le magasin fermé

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Mai 2020 à 10:25

La direction de l’entreprise française Auchan a informé dans un avis à la clientèle qu’un cas positif au coronavirus a été détecté au sein du magasin Auchan Castors. Il s’agit d’un cas contact identifié par les autorités médicales.



Compte tenu de cette situation, lit-on dans l’avis, « Auchan Sénégal porte à votre connaissance, les mesures prises à savoir la fermeture immédiate du magasin Auchan Castors dès confirmation du cas », la « prise en charge du personnel conformément au protocole en vigueur » et la « désinfection totale et immédiate des locaux. Ceci, conformément aux instructions des autorités ».



Auchan Sénégal annonce en outre qu’il fera part de la réouverture du magasin dans les meilleurs délais.







