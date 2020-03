Covid 19: Bougane Guèye joint l'acte à la parole

Le ministre de la Santé a reçu ce matin le chèque de 11 500 000 FCfa annoncé par M. Bougane Guèye, pour participer à la lutte contre le Coronavirus au Sénégal.



Cette contribution a été remise à Abdoulaye Diouf Sarr par une délégation conduite par la directrice du développement de la Holding Boygues Corporation, Mme Fatoumata Gaye accompagnée de Iran Ndao et Ameth Aidara du Groupe Dmedia. M. Bougane, en plus de l'enveloppe financière, a également mis à la disposition des autorités sanitaires, tous les supports du groupe Dmedia pour mieux sensibiliser les populations contre la pandemie du Coronavirus.



Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a magnifié le geste hautement patriotique de l'homme d'affaires Bougane Gueye et promet de rendre compte au chef de l'Etat des actes de solidarité que le groupe Dmedia ne cesse d'initier à l'endroit des populations sénégalaises.