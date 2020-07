Covid-19: Ça s'emballe, 125 décès, 38 cas graves, Bamba Ndiaye emporté par le virus Cela va vite. On redoutait le 100e mort, nous en sommes à 125 ! Dakar continue sa marche macabre et Thiès lui emboîte le pas, avec 650 cas pour 14 décès.

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Juillet 2020 à 09:39

Le virus ne sait pas qui est qui et c'est de cette manière qu'il a emporté l'ancien ministre des Affaires religieuses, Bamba Ndiaye. Il n'a pas échappé à la contamination de la députée Yéya Diallo.



Cependant, Dakar et Thiès sont les plus touchées. Avec 650 cas et 14 décès, Thiès est la 2e région la plus infectée.



Le bilan général donne 38 cas graves en réanimation.



