Covid-19/ Insuffisance respiratoire chronique: Ces personnes atteintes, invitées à se faire vacciner La pneumologue Nafissatou Oumar Touré a lancé un appel hier, à l’endroit des personnes atteintes de maladies chroniques.

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Août 2021 à 18:15 | | 0 commentaire(s)|

«Les personnes asthmatiques, bronchiques avec fibrose ou avec une insuffisance respiratoire chronique doivent obligatoirement continuer à se faire vacciner et à se faire suivre dans les structures de santé. Nous jugeons extrêmement important que ces personnes se considèrent et s’acceptent comme personnes fragiles», a insisté la cheffe du service pneumologie de l’hôpital Fann.



«Ces personnes pourraient prendre les dispositions nécessaires pour que cette infection à Covid-19 ne les atteigne pas ou qu’elles ne développent pas des formes graves», a-t-elle ajouté.



D’après Nafissatou Oumar Touré, l’infection à la Covid 19 ne devrait pas leur faire peur au point de ne pas aller fréquenter les structures sanitaires pour voir leurs médecins ou pour un suivi de leurs pathologies.



«Ces personnes doivent aller se faire consulter pour bénéficier d’un traitement correct pour arriver à un équilibre de leurs pathologies chroniques, afin de réduire les risques de développer des formes graves de la maladie. Elles doivent continuer leur traitement sans l’interrompre et avec un suivi même, à distance et en fonction de ce que leur médecin aura préconisé», explique-t-elle.



En dehors de cette prise en charge de leurs pathologies, recommande la pneumologue, «ces personnes doivent mettre en place des mesures de prévention contre l’infection à Covid 19. Mais également, mettre en place des mesures par rapport à tous les autres facteurs de risques de déstabilisation de leurs maladies».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos