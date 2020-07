Covid - 19 - Kédougou - Une élève de 17 ans, enceinte, infectée Jusque-là épargnée par les transmissions communautaires qui donnent du fil à retordre aux agents de santé, la région de Kédougou vient d’enregistrer son premier cas.



Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Juillet 2020 à 05:30 | | 0 commentaire(s)|

Selon le Médecin Chef régional Dr Mamadou Diop tout en respectant le secret professionnel «il s'agit d'une jeune femme âgée de 17 ans, élève en classe de première dans un lycée de la commune de Kédougou». Toujours dans sa communication, Dr Diop renseigne que «la jeune dame qui est enceinte, d’une grossesse avancée, habite le quartier Gomba ex-Laoul Tamba.



Elle a été testée positive depuis le 15 juillet au centre de santé de Kédougou et est sous surveillance médicale

ainsi que ses 26 autres cas contacts». Par ailleurs, le médecin-chef régional a déploré le «relâchement» noté chez certaines franges de la population et les invite au «respect strict des gestes barrières» qui contribuent fortement à amoindrir les risques de contaminations.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos