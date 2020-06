Covid-19: L’OQSF apporte sa contribution au Ministère de l’Education nationale L’élan de solidarité pour combattre la pandémie Covid-19 continue au Sénégal. Après le lancement du fonds Force Covid-19 par le Président Macky Sall, plusieurs entreprises et personnes de bonnes volontés ont apporté leur soutien. C’est le cas par exemple de l’Observatoire de la Qualité des Services Financiers (OQSF) en charge du programme national d’Education financière.

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Juin 2020 à 13:43 | | 0 commentaire(s)|

L’Observatoire de la Qualité des Services Financiers a contribué ainsi, à la lutte contre cette crise sanitaire mondiale, en mettant à la disposition du Ministère de l’Education Nationale, un important lot de matériel sanitaire.



Conformément à ses missions de sensibilisation et de promotion de l’inclusion financière, l’OQSF déroule depuis le début de l’année, un programme d’éducation dans les écoles de commerce et compte élargir ce partenariat à l’école sénégalaise. C’est dans ce contexte que l’OQSF à travers son Secrétaire Exécutif, M. Habib Ndao, a remis un important lot de matériel sanitaire au Ministère de l’Education nationale, permettant une bonne reprise des cours.



Au nom du Ministre M. Mamadou Talla, le DAGE M. Pape Sambaré Ndiaye accompagné du Directeur de la Formation et de la Communication, M. Moustapha Diagne, a remercié l’OQSF pour ce geste de haute portée, en montrant que le département reste une famille et que tout acte qui permet un déroulement efficient de leur mission, est le bienvenu. M. El hadji Mouhamed Hanne, DAF de l’OQSF a expliqué les missions de l’Observatoire, afin de les sensibiliser sur la thématique de l’éducation financière.



Dans ses échanges avec le DFC, M. Ndao a saisi l’occasion pour féliciter le Président Macky Sall pour son leadership continental, ses nombreuses initiatives économiques de préparation de l’après Covid-19, la clairvoyance et la détermination avec lesquelles, il gère le comité stratégique. M. Ndao souligne que le président de la République est en phase avec tous les acteurs impliqués dans la lutte, les clergés musulmans et catholiques, tout en étant attentif aux préoccupations des populations.



La bonne gestion des effets de la pandémie, insiste-t-on, a poussé les autres pays, à travers les médias internationaux, à s’inspirer du modèle de Macky Sall.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos