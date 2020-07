Covid-19: Le directeur de l’hôpital de Saint-Louis testé positif !

Décidément, le coronavirus est en train de prendre des proportions inquiétantes.



En dehors du taux de positivité qui avoisine les 20% et le délaissement noté auprès des populations, qui ont jeté les masques et presque effacé la distanciation physique, le virus semble cibler plusieurs personnalités publiques.



La dernière personne en date est le directeur de l’hôpital régional de Saint-Louis, qui a été testé positif.







