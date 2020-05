Covid-19/ Mimi Touré: "Quand on n’est pas d’accord, il faut donner une contribution constructive »

" A pareil moment , prévient Mimi Touré, il ne s’agit pas de faire de la politique politicienne. Mais, il faut des indications pour sortir de la crise. Puisque, le virus ne connaît pas opposition ou pouvoir, le parti X ou Y. Il faut vraiment apporter des solutions quand on n’est pas d’accord, avec celles données ".



Abordant la question des lieux de culte, elle signale que des choix différents se sont opérés. Mais, quels que que soient les différends, il faut avoir le courage de donner une contribution constructive, prenant en compte l’économie et la survie des populations.



