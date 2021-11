Covid-19: Omicron, c'est le nouveau variant qui affole les scientifiques Une équipe de scientifiques sud-africains a annoncé jeudi 25 novembre avoir détecté un nouveau variant du Covid-19, provoquant moult réactions dans le monde. Il est jugé « préoccupant » par l’OMS, qui l’a rebaptisé Omicron.

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Novembre 2021 à 07:03 | | 0 commentaire(s)|

Le variant B1.1.529 a été détecté il y a deux jours. Sa caractéristique principale est le nombre élevé de mutations qu’il porte. Il a été signalé pour la première fois à l’Organisation mondiale de la santé par l’Afrique du Sud le 24 novembre 2021. « Ce variant présente un grand nombre de mutations, dont certaines sont préoccupantes », indique le groupe d’experts chargé par l’OMS de suivre l’évolution du Covid-19.



« Beaucoup d’études ont lieu en ce moment pour évaluer exactement sa transmissibilité, sa sévérité et s’il peut avoir un impact sur les tests, les traitements ou les vaccins », explique le Dr Maria Van Kherkove, qui dirige la lutte contre la Covid à l’OMS. En attendant d’en savoir plus, l’organisation mondiale demande à tous les pays d’accélérer le séquençage et de partager les informations en cas d’apparition de nouveaux foyers épidémiques.



Depuis le début de l’épidémie, de nouveaux variants apparaissent et la crainte est toujours qu’ils réduisent l’efficacité des vaccins. Or le variant Omicron semble radicalement différent de la souche de Wuhan, qui a servi de base à la conception de ces derniers.



Les prix du pétrole étaient en chute libre vendredi soir, le WTI lâchant 10% par rapport à la clôture de la veille, emportés par le risque que fait peser sur la demande d’or noir ce nouveau variant.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos