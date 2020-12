Covid 19: Pas de fêtes de Noël et de fin d'année pour les élèves et les enseignants...

La covid-19 a complètement chamboulé le calendrier scolaire. Fait inédit ! Les élèves et les enseignants n’auront pas cette année des «fêtes Noël» et de fin d’année. D'après L'As, Les cours vont se dérouler jusqu’en fin janvier.



Le Président Macky Sall a pris le 03 décembre un décret fixant les trimestres et la durée des congés et vacances. Ainsi, la communauté scolaire aura ses vacances du premier trimestre du samedi 30 janvier au 08 février. Les vacances de Pâques et de la fête de la jeunesse sont décalées jusqu’au 30 avril. Pour ce qui est des grandes vacances pour le personnel enseignant et les élèves, elles commenceront le 14 août.

