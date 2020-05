Covid-19: Plus de 100 cas guéris aujourd’hui

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Mai 2020

Le nombre de personnes guéries du Covid-19 a considérablement augmenté, aujourd’hui.



Le Docteur Aloyse Diouf qui faisait le point sur la situation, a annoncé que 105 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris.



Ce qui permettrait de diminuer le nombre de cas sous traitement.



