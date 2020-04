Covid-19 / Polémique sur le lieu de décès de Pape Diouf: Abdoulaye Diouf Sarr précise

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Avril 2020

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a mis fin à la polémique liée au lieu de décès de l'ancien président de l'Olympique de Marseillle.Car pour certains, Pape Diouf a rendu l'âme à Nice ou encore au cours de son évacuation dans l'avion sanitaire. Dans un Tweet, Abdoulaye Diouf Sarr a declaré que " le Sénégal vient d'enregister son premier décès " lié au coronavirus.



" Il s'agit de l'ancien président de Marseille Pape Diouf. Décès survenu ce mardi à l'hôpital Fann de Dakar. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale (Msas) présente ses condoléances à sa famille et au peuple sénégalais ", a-t-il indiqué dans cette déclaration officielle.



Le défunt était sous assistance respiratoire. Toutefois, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr avait laissé entendre, ce mardi 31, lors du point de presse quotidien sur la situation de la Covid-19 au Sénégal, que l'état de santé du "cas grave", était " stabilisé".

