Covid-19 / Pour les acteurs touristiques: L'Etat décaisse 3,7 milliards de FCfa

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Mai 2020 à 19:39 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, a remis mardi aux gouverneurs de région, des chèques d’une valeur globale de 3,7 milliards de francs CFA destinés aux acteurs du secteur touristique, pour les aider à supporter les effets de la pandémie de coronavirus, a constaté l’APS.



Les chèques remis aux gouverneurs lors d’une cérémonie diffusée par visioconférence, seront remis ensuite aux ayants-droit, qui seront identifiés par ces autorités administratives, suivant des critères fixés par le ministère du Tourisme et des Transports aériens.



L’octroi de ces prêts aux acteurs touristiques, est la ‘’ concrétisation d’une volonté de soutenir le secteur du tourisme (…), pour l’aider à faire face à la pandémie de Covid-19 ’’, a dit M. Sarr lors de la cérémonie.



Les fonds seront remis aux bénéficiaires dans le cadre du Programme de résilience économique et sociale, qui a été lancé par le président de la République, début avril, pour atténuer les effets de la pandémie de Covid-19 sur l’économie sénégalaise.



Ce programme concerne 98 établissements hôteliers, 50 agences de voyages, 25 restaurants et 84 artisans, selon Alioune Sarr.



C’est un financement ‘’souple et efficace’’ mis à la disposition des bénéficiaires, qu’ils vont rembourser en huit ans, avec un taux d’intérêt de 2 à 3%, a-t-il précisé.



Selon le ministre du Tourisme et des Transports aériens, d’autres financements seront octroyés aux acteurs du tourisme.



Il a invité les gouverneurs à travailler avec les services régionaux du tourisme et à faire en sorte que tous les prétendants à ces fonds puissent y accéder s’ils réunissent les critères fixés.



Les 3,7 milliards déjà octroyés l’ont été avec le concours de la Banque nationale pour le développement économique, selon M. Sarr.



Il ajoute que les prêts doivent permettre aux bénéficiaires de payer les salaires de leurs employés et de supporter d’autres charges financières, malgré la pandémie de Covid-19, qui a fortement secoué l’activité touristique.



Alioune Sarr a demandé aux futurs bénéficiaires de ces prêts, à en ‘’ faire un bon usage ’’.



Le gouvernement a décidé d’octroyer 77 milliards de francs CFA aux secteurs du tourisme et des transports aériens, dans le cadre du Plan de résilience économique et sociale, avait-il déclaré en avril.

