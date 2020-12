Covid 19/ Pour non respect du port de masque: Près de 500 personnes interpellées

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Décembre 2020 à 12:23

La police sénégalaise s'est déployée sur le terrain pour faire respecter les gestes barrières surtout, le port de masque, notamment dans la banlieue de Dakar. Entre les Parcelles assainies, Pikine et Guédiawaye, 450 personnes ont été interpellées pour non-respect du port de masque, relaie la Rfm.



Chacun s'est vu imposé une contravention de 3. 000 FCFA. Cette opération fait suite à l'évolution inquiétante des cas de contamination de la Covid-19 ces derniers jours.

