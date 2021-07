Covid-19: Sept cas de dénombrés à BBC Afrique, basé à Dakar

BBC Afrique enregistre des cas de coronavirus. D’après Source A, une dizaine de personnes sont déjà atteintes de la Covid-19.



Hier, il y a été dénombré, au moins, sept cas.



Et, le top-management de la boite, au lieu de recourir au télétravail, le temps de tuer à jamais ce diable de virus, continue d’exiger du personnel une présence dans les locaux où la nature des studios et l’air conditionné semblent avoir donné une vitesse de croisière au rythme des contaminations.



