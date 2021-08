Covid-19: Un spécialiste rappelle l’importance de la santé bucco-dentaire en toute circonstance Le Professeur Ibrahima Ngom, spécialiste en chirurgie dentaire, Chef de service dentofacial à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), informe que depuis mars 2020, des recommandations ont été faites aux dentistes, notamment la limitation de la prise en charge buccodentaire à des soins d’urgence uniquement, dans la lutte contre la Covid-19.

Les recommandations ont toutefois été revues. « La restriction en offre de soins peut résulter à la longue en une aggravation des situations cliniques initiales. De petites lésions qui pouvaient être simplement traitées, peuvent s’aggraver et requérir une prise en charge plus complexe », a-t-il dit.



Conserver une bonne santé bucco-dentaire en toute circonstance, est particulièrement important. Etant la porte d’entrée digestive et respiratoire, la cavité buccale joue un rôle important dans le maintien d’une bonne santé, rappelle le spécialiste. « Les maladies infectieuses buccodentaires sont à l’origine d’une importante charge de morbidité et en l’absence d’une prise en charge adéquate, peuvent provoquer une gêne, des douleurs, des légions défigurantes voire même dans certaine situation, engager le pronostic vital », rappelle t-il, dans "Le Soleil".



Selon lui, l’environnement des soins dentaires est potentiellement l’un des plus exposé au risque des contaminations croisées. En effet, « le masque qui est exigé partout, doit être déposé lors des soins dentaires et votre chirurgien-dentiste doit se positionner à une distance relativement proche pour bien vous soigner », a-t-il expliqué.



« Pour éviter l’encombrement des centres de soins dentaires, le patient doit si possible se rendre aux soins sans accompagnant. Si la personne doit impérativement être accompagnée, qu’il le soit alors par une seule personne », suggère le professeur Ngom.

