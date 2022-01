Covid-19 à Louga : R.A.S pour le moment

Zone carrefour entre les régions de Saint-Louis, Thiès et Diourbel, la ville de Louga présente un profil assez vulnérable aux maladies endémiques et aux épidémies. Si on y ajoute qu’elle enregistre également le record national d’émigrés dans le monde, il devient compréhensible que les autorités la placent au premier plan des communes à surveiller de près, dans la lutte contre le Covid 19.



Au début de ce mois par exemple, deux personnes décédaient brutalement à Thiamène (un village du département de Louga), ravivant du coup toutes les craintes relatives à la pandémie. La première victime, un commerçant, avait été emporté dans sa boutique même, et la seconde, une centenaire, succombait quelques heures plus tard. Toujours de façon aussi curieuse, révèle "Rewmi".



Pour en avoir le cœur net, les autorités médicales qui soupçonnaient le Covid-19, procédèrent alors à des analyses poussées d’urgence, qui heureusement, s’avèreront négatives par la suite. Il faut savoir que contrairement à beaucoup d’autres villes de l’intérieur du pays, le port du masque et les précautions d’usage, sont assez généralisées dans la capitale du Ndiambour.