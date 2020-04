Covid-19 à l'hôpital Principal: Dr. Bousso dément toute contamination du personnel

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Avril 2020 à 19:36 | | 0 commentaire(s)|

Alors que l’espoir était permis, la pandémie du coronavirus inquiète chaque jour un peu plus les Sénégalais, avec la propagation des cas communautaires qui se chiffrent à 51, à date du 23 avril. Dans un entretien avec nos confrères de "L’Observateur", le Dr. Abdoulaye Bousso, Directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire a évoqué plusieurs questions, notamment un éventuel confinement général.



A la question de savoir si, à ce stade devrait-on penser au confinement général, il répond : « On y pense, mais il faut d’abord évaluer l’impact de la mesure du port de masques ».



"Il n’y a pas un seul personnel de l'hôpital Principal diagnostiqué positif"



S’agissant du personnel de santé infecté à l’hôpital Principal, selon les médias, Dr. Bousso a fait savoir qu’il n’a pas eu connaissance de cela. « Les cas suspects ont été testés et tous sont négatifs. C’est qui se passe, c’est que quand un malade arrive à l’hôpital, avant qu’on ne le détecte, c’est un cas suspect, certains membres du personnel vont peut-être vers lui sans protection. Mais lorsque nous faisons nos investigations, nous les considérons comme des cas contacts. Nous ne prenons pas de risque. Et c’est ce qui s’est passé à l’hôpital Principal, mais il n’y a pas un seul personnel de cet hôpital diagnostiqué positif ».



Le ministère de la Santé et de l'Action sociale fait le point de la situation de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal ce jeudi 23 avril 2020. Sur 387 tests réalisés, 37 sont revenus positifs. Il s'agit de 29 cas contacts et de 8 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont répartis comme suit: 5 à Touba, 1 à Mbacké, 1 à Tivaouane, 1 à Thiès.



Le Directeur de cabinet du ministre de la Santé a également annoncé la guérison de 4 malades qui étaient sous traitement... A ce jour, le Sénégal compte 257 guéris et 215 malades sous traitement.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos