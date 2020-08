Covid-19 au Sénégal : Les Etats unis lancent la campagne Xeex Corona

La campagne Xeex Corona, lancée hier 13 août, selon l’ambassade des Etats unis au Sénégal, est une initiative d’engagement communautaire dont le but est d’encourager les jeunes à respecter des mesures-barrières telles que la distanciation physique et le port de masque.



A travers son communiqué de presse, l’ambassade indique, dans le cadre des efforts entrepris par l’Usaid pour appuyer la réponse du gouvernement sénégalais à la maladie de Covid-19, le programme Usaid/SunuElection y a consacré des fonds prévus pour des activités relatives aux élections, et ce dès le début de l’épidémie.



En ce sens, informe le document, SunuElection a appuyé des activités visant à impliquer davantage les communautés de Dakar, notamment à travers des campagnes de sensibilisation, la distribution de masques et de gels hydro alcooliques, et la promotion de mesures-barrières.



L’on souligne dans la foulée que la campagne Xeex Corona permettra de déployer près de 100 relais communautaires et acteurs clés dans les quartiers, marchés et gares routières de la région de Dakar afin de sensibiliser les communautés et de les encourager à respecter les consignes sanitaires données par les autorités, et de distribuer des kits d’hygiène et plus de 15.000 masques.



L’ambassadeur des Etats unis au Sénégal Tulibano Mushingi« appelle » dans ce cadre« les jeunes et les femmes des quartiers de Dakar à multiplier ce genre d’initiatives tout en respectant les mesures-barrières recommandées ».

Bassirou MBAYE









