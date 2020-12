Covid-19 et récession économique: Amadou Hott estime les pertes sur le Pib à 950 milliards de FCfa

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Décembre 2020

Le ministre de l’économie,du plan et de la coopération, Amadou Hott a insisté sur la nécessité de se mobiliser contre une seconde vague de Covid-19 aux conséquences insupportables pour l’économie.



Il a saisi l’occasion du vote de son budget hier pour se substituer au Dr Mamadou Ndiaye afin de sensibiliser sur le respect des gestes barrières qui, en plus de préserver la santé de la communauté, sauve aussi l’économie déjà durement éprouvée.



En effet, le ministre estime les pertes sur le Pib à 950 milliards de francs CFA. D’où la nécessité d’éviter une seconde vague.

