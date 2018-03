Crash d'un hélicoptère de l'armée : le bilan s'alourdit à huit morts

Le bilan du crash d’un hélicoptère de l’armée sénégalaise survenu mercredi peu après 19 heures dans les mangroves de Missirah, dans la région de Fatick (centre), s’est alourdi à huit morts suite au décès d’un des blessés évacués à Kaolack, a appris l’APS jeudi de source hospitalière.



Les blessés, au nombre de douze, ont été d’abord reçus au centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niasse de Kaolack (centre), pour y recevoir les premiers soins. Ils ont ensuite été évacués à l’hôpital Principal de Dakar, a indiqué Saliou Tall, directeur de l’hôpital de Kaolack.



Trois parmi les blessés ont été évacués par hélicoptère sur Dakar à la faveur de l’intervention de SAMU national, de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et des forces de défense et de sécurité, selon M. Tall.



"Nous avons pu prendre en charge les blessés de l’accident d’hélicoptère. Toute l’équipe de l’hôpital s’est mobilisée avec l’appui du SAMU, des sapeurs-pompiers et des forces armées pour prendre en charge les blessés qui ont été stabilisés et évacués sur Dakar", a-t-il notamment souligné.



Le directeur de l’hôpital régional de Kaolack a ainsi salué la mobilisation de l’ensemble des acteurs en partenariat avec les services sanitaires "pour pouvoir prendre en charge les blessés de façon diligente. Nous sommes satisfaits de cette réaction", a-t-il dit.



L’hélicoptère parti de Ziguinchor (sud) pour rallier Dakar, la capitale sénégalaise, transportait vingt passagers dont quatre membres d’équipage.



Trois membres de cet équipage feraient partie des personnes ayant péri dans l’accident, d’après plusieurs témoignages.



"L’appareil volait normalement quand tout d’un coup, on a senti une défaillance. Il s’est mis alors à tanguer et on a compris que le pilote avait perdu le contrôle de l’hélicoptère qui s’est écrasé dans cette mangrove", a raconté une des victimes de l’accident dont les causes ne sont pour le moment pas connues, selon un officiel.



Ce dernier de saluer la spontanéité avec laquelle les pêcheurs de Missirah sont venus au secours des victimes du crash, aux côtés des militaires basé à Toubacouta.











APS