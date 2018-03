Crash de l’hélico de l’armée : Le sergent Thiendella Fall inhumé aujourd’hui à Fatick

La tristesse et le désarroi sont encore présents à Fatick, surtout au quartier Mboubane où vit la famille du sergent Thiendella Fall mort dans la nuit du mercredi dernier lors du crash de l'hélicoptère de l'armée sénégalaise. La douleur se lit encore sur les visages. A la maison mortuaire, le silence est comme un mot d'ordre. On attend presque muet l'arrivée du corps sans vie de Mansour qui sera enterré ce samedi après la prière de dix-sept heures.



«Demain ce sera un jour très difficile pour la famille», confié un proche parent de feu Thiendella Fall à L’As dans un son édition du samedi. La maman et l'épouse du regretté Sergent sont de plus en plus inconsolables. Après la levée du corps prévue à 13h30 à l'hôpital principal de Dakar, la dépouille sera acheminée à la cité de Mame Mindiss où parents, proches, amis et collègues feront leurs derniers adieux à « Zorro » qui a pris son dernier envol, au moment où l'on s'y attendait le moins.