Crash de l'hélicoptère de l'armée: le Président Sall à la levée de corps des membres de l'équipage

Le chef de l’Etat Macky Sall a pris part samedi, en début d’après-midi, à la levée de corps des membres de l’équipage de l’hélicoptère de transport de l’armée sénégalaise qui s’est écrasé mercredi soir dans la région de Fatick (ouest), a appris l’APS du service de communication de la présidence de la République.



L’hélicoptère, un Mi-17 qui ralliait Ziguinchor à Dakar, en mission de service social, s’était écrasé près de Missirah, dans une zone de mangroves (région de Fatick), faisant huit morts et 13 blessés.



Selon un communiqué, la cérémonie de levée de corps des membres de l’équipage "s’est déroulée à l’état-major des forces armées, en présence des familles des disparus, des autorités militaires et gouvernementales’’.



A cette occasion, le président de la République "a salué la mémoire du colonel El Hadj Mamadou Touré, du capitaine Emmanuel Sarr et de l’adjudant-chef Thiendella Fall’’, les membres de l’équipage.



"Il a présenté ses condoléances renouvelées à leur famille, aux forces armées du Sénégal, en son nom et au nom de toute la nation’’, ajoute le communiqué, selon lequel Macky Sall s’est ensuite rendu à l’Hôpital Principal de Dakar, pour une visite aux autres victimes hospitalisés suite à ce crash.







APS