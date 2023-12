Création d’une industrie pharmaceutique en Afrique : La Fondation africaine pour la technologie opérationnelle

Selon un communiqué de presse, la Fondation a également signé un protocole d’accord avec la Banque européenne d’investissement pour renforcer davantage la coopération. La même source informe que le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement avait approuvé, en juin 2022, la création de la Fondation africaine pour la technologie pharmaceutique en tant qu’organisme indépendant.



«Le travail de la Fondation, qui bénéficie d’un large soutien technique et financier à l’échelle mondiale et en Afrique, sera déterminant pour le secteur pharmaceutique africain. Il s'agit d’une initiative unique dans son genre, visant à favoriser la collaboration entre les secteurs public et privé en Afrique, en Amérique du Nord, en Europe et dans le reste du monde en développement », lit-on dans le document.



Le gouvernement rwandais a joué un rôle central en décidant d’accueillir la Fondation et en lui accordant le statut d’agence internationale. Lors de la cérémonie de signature de l’accord de siège avec le pays hôte, à Kigali, le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Vincent Biruta, a souligné qu’il était important de combler le fossé qui sépare les pays africains des pays développés en matière de vaccins.



« Pour combler cet écart, nous devons continuer à investir dans la production pharmaceutique en Afrique et dans d'autres pays en développement, a insisté M. Biruta. La technologie et le transfert de connaissances sont essentiels. La nouvelle Fondation africaine pour la technologie pharmaceutique aidera l’Afrique à accéder rapidement aux dernières avancées pharmaceutiques. »



Vincent Biruta a signé l'accord de pays hôte au nom du gouvernement rwandais. Padmashree Gehl Sampath, directrice générale par intérim de la Fondation africaine pour la technologie pharmaceutique, représentait, de son côté, la Fondation lors de la signature officielle.



Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a déclaré que la création de la Fondation était un engagement à ce que l'Afrique dispose de ce dont elle a besoin afin de construire son propre système de défense sanitaire, incluant une industrie pharmaceutique africaine florissante et une infrastructure de soins de santé de qualité.



« La technologie est le principal outil de transformation qui permettra le développement d’une industrie pharmaceutique compétitive dont l’Afrique aura besoin pour garantir la santé et le bien-être de sa population (...) La Banque africaine de développement s’engage à investir jusqu’à trois milliards de dollars au cours de la prochaine décennie dans le développement de l’industrie pharmaceutique dans le cadre de ses efforts visant à industrialiser l’Afrique et à réduire la dépendance du continent à l’égard des importations », a précisé M. Adesina.



Selon Mme Sampath, « construire le secteur pharmaceutique africain au service du continent est une idée qu’il est maintenant temps de concrétiser. La Fondation a un programme et une vision clairs, et elle est prête à démarrer en janvier 2024.

Pour le directeur général de l’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, « l’Organisation mondiale de la santé est fière de soutenir la Fondation africaine pour la technologie pharmaceutique et sa mission visant à accroître l’accès à des médicaments sûrs et efficaces pour l’Afrique.»



La directrice générale de l’Omc, Ngozi Okonjo-Iweala, a transmis « le ferme engagement de notre soutien à la Fondation qui a un énorme potentiel pour transformer l'industrie pharmaceutique en Afrique et contribuer à l'équité en santé sur le continent.»

