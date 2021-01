Création d’une monnaie unique au sein de la Cedeao : Les Etats membres exemptés du respect des critères de convergence pour 2021

La Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement a pris note de l’évolution défavorable des activités économiques au sein de la Cedeao en 2020. Les dirigeants de l’institution ont révélé que cette évolution défavorable serait marquée par un recul de 1,7% du Pib réel, après une croissance réelle de 3,9% en 2019, sous les effets de la pandémie de la Covid-19.



C’était à l’occasion de la cinquante-huitième session ordinaire leur Conférence qui s’est tenue le 23 Janvier 2021 par visioconférence qu’ils ont exhorté à cet effet les Etats membres à accélérer et intensifier la mise en œuvre des mesures dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et la relance des économies.



Par ailleurs, la Conférence a pris note de la dégradation de l’état de convergence macroéconomique au sein de la Cedeao en 2020. Cela, indique le communiqué issu de la rencontre, sous l’effet des mesures prises par les Etats membres pour lutter contre la Covid-19 et relancer leurs économies.



Au regard de l’impact prévisible de la deuxième vague de la pandémie sur l’état de convergence macroéconomique en 2021, le Sommet décide d’exempter les Etats membres du respect des critères de convergence macroéconomique au cours de l’année 2021.



Elle instruit la Commission, en collaboration avec l’Agence monétaire de l’Afrique de l’Ouest (Amao), l’Institut monétaire de l’Afrique de l’Ouest (Imao), la Commission de l’Uemoa et les Banques centrales de la Communauté de lui soumettre lors de sa prochaine session ordinaire le projet du nouveau Pacte de convergence et de stabilité macroéconomique entre les Etats membres de la Cedeao, avec le 1er janvier 2022 comme date de début de la phase de convergence et la nouvelle feuille de route pour le Programme de la monnaie unique de la Cedeao.

