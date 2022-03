Création de "Renfort": Aliou Sall accusé d'avoir plagié le nom et violé le règlement de l'APR Aliou Sall s'est invité dans les petits papiers de Tange Tandian, taxé d'avoir plagié le mouvement Renfort qu'il a mis sur pieds et violé le règlement de créer ledit mouvement alors qu'il est de l'Apr. "Déjà, il est fait état qu'il a plagié le nom de mouvement. Ensuite, c'est lui disait qu'on ne peut être membre de l'Apr et créer un mouvement", fait savoir Tange qui demande à Macky Sall d'intervenir pour annuler le mouvement.

