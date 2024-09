Création des Lycées Nation-Armée: Un nouveau modèle éducatif pour l'excellence et le civisme, s’installe au Sénégal Le Sénégal franchit une nouvelle étape vers l'amélioration de son système éducatif, avec la création des Lycées Nation-Armée pour la Qualité et l’Équité (LYNAQE). Cette initiative conjointe du Ministère de l’Éducation nationale et du Ministère des Forces armées, sous l’impulsion du Premier ministre, marque un tournant stratégique pour le pays, en matière d’éducation civique et de formation académique.

Ancrée sur les valeurs du civisme et de la discipline, cette nouvelle structure éducative se veut un levier de transformation profonde de la jeunesse sénégalaise. Elle répond aux défis croissants de la citoyenneté, du patriotisme et de la cohésion nationale. Les LYNAQE s’inscrivent dans la volonté de reconstruire l’école sénégalaise, en mettant l’accent sur la rigueur, l’organisation, le don de soi et la promotion du développement durable.



Cette collaboration entre les Forces armées et le Ministère de l’Éducation nationale, symbolise une mutualisation des ressources humaines et matérielles, pour bâtir une école inclusive, tournée vers l’avenir. En plus de garantir une éducation de qualité, elle vise à intégrer les jeunes au numérique et à l’intelligence artificielle, tout en assurant leur formation sur des valeurs fondamentales, telles que le respect des règles, l’esprit d’équipe, et la discipline.



Les premiers établissements, prévus à Sédhiou et à Kaffrine pour l’année scolaire 2024-2025, accueilleront 604 élèves de la 6e à la Terminale, sélectionnés par concours. Outre les infrastructures pédagogiques modernes, les LYNAQE offriront des installations sportives et des dortoirs séparés pour filles et garçons. Les bâtiments seront conçus selon une architecture bioclimatique innovante, utilisant des briques de terre crue et des panneaux solaires pour une gestion autonome de l’énergie. Ces choix durables visent à réduire les coûts énergétiques et à promouvoir une gestion efficace des ressources en eau, grâce à la construction de châteaux d'eau et de bâches à eau.



Le gouvernement prévoit d'étendre ce modèle à l'ensemble des 46 départements du Sénégal, afin de renforcer la capacité du pays à former une jeunesse responsable, engagée et compétente, notamment dans les domaines des sciences, des technologies et du numérique. Des appels d’offres pour le recrutement des enseignants et le lancement des concours d’entrée, sont prévus dès septembre 2024, afin d’assurer l’excellence académique et citoyenne des futurs élèves de ces établissements.



Les Ministères de l’Éducation nationale et des Forces armées lancent un appel à tous les acteurs de l’éducation, aux parents et à l’ensemble de la société sénégalaise, pour soutenir ce projet ambitieux. Les LYNAQE sont appelés à devenir des piliers de l’avenir éducatif du Sénégal, permettant aux jeunes de jouer un rôle clé dans la construction d'une nation forte, solidaire et souveraine.



