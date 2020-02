Crédikash Sénégal fait condamner l'entreprise Global Service équipement

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en premier et dernier ressort, le président Alioune Ndiaye a condamné le défendeur à payer à la société Créditkash SENEGAL la somme de 23 051 864 FCFA au principal, outre la somme de 2.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts. Ce, pour résistance abusive.



Condamnée également aux dépens, la société Global Service Equipement avait commis Me Ismael Daniel Diagne. Ce dernier avait en face de lui, Me Abdou Thiam, conseiller de Créditkash Sénégal.