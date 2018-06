Crime financier du régime Jammeh : Samuel Sarr convoqué par une commission d’enquête

La commission d'enquête chargée de faire la lumière sur les crimes financiers de l'ancien président gambien, Yaya Jammeh, veut entendre Samuel Sarr. Une convocation lui a été servie à l’ancien ministre de Wade pour une audition fin juillet, selon le journal « Libération ».



Qui, il s’agit d’un contrat de pétrole entre la Gambie et le Nigeria dont l’ancien ministre sénégalais de l’Energie a été facilitateur. Un second contrat porte sur vente d’électricité dénommé Gampower. Tous les deux contrats datent de … 1996.



Mis en place depuis juillet 2017, cette commission enquête et analyse les affaires financières de Yahya Jammeh, afin d’établir, si l’ancien président a détourné des fonds publics au cours de ses 22 ans au pouvoir.



Au stade actuel de ses investigations, renseigne Libération, elle a établi que durant ses trois dernières années de pouvoir, quelques 147 millions de dollars auraient été volés des caisses de l’Etat.