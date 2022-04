Crimes supposés d’agressions sexuelles : Le patron de l’organisation Miss Rwanda arrêté

Le parquet sera saisi en temps voulu, précise le porte-parole du Bureau d'enquête rwandais. En attendant, Dieudonné Ishimwe, le patron d’Inspiration Back Up, l’entreprise qui organisait l’événement Miss Rwanda, est détenu au commissariat de police de Remera, à Kigali.



Il a été arrêté le 26 avril. Selon certaines sources, jusqu’à sept femmes, anciennes candidates au concours de beauté, auraient témoigné avoir été victimes d’agressions sexuelles de la part de cet homme de 36 ans, ancien musicien, qui possédait et dirigeait depuis 2015 l’organisation des concours au Rwanda.



Un concours très populaire en Afrique de l’Est, qui avait couronné en mars dernier Nshuti Muheto. En février dernier, le journaliste rwandais d'investigation Samuel Baker avait, dans un tweet, évoqué «l’histoire non racontée sur Miss Rwanda.fr» : «L’histoire est sombre et beaucoup de gens n’y croiront pas, écrivait-il.



L’histoire que le pays et le monde doivent connaître. Si vous avez une amie qui est déjà allée aux «Boot camp» – d’après le nom des stages de sélection de Miss Rwanda –, encouragez-là à parler».



L’arrestation de Dieudonné Ishimwe intervient quelques jours après la démission de sa directrice de la communication, une ancienne Miss Rwanda, Meghan Nimwiza, sans que l’on sache pour l’instant s’il y a un lien avec l’affaire judiciaire en cours.

Bes Bi (S RFI)