Crise à la Sen’eau : Trois syndicats se démarquent de la grève La Sen eau nage en eaux troubles. L'intersyndicale des travailleurs de la Sen’eau entend organiser une marche demain vendredi. Les syndicalistes revendiquent une amélioration de leurs conditions de travail et une revalorisation des salaires. Ils dénoncent avec fermeté la coupure des salaires des travailleurs à hauteur de 70%.

Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Septembre 2022 à 11:36 | | 0 commentaire(s)|

Cette grève dure depuis près d’un mois, après une petite suspension à cause des négociations avec la direction. Mais, selon Momar Sy, ce mouvement d'humeur n'est pas suivi par tous les syndicats.

À l'en croire, le cadre unitaire des 3 syndicats majoritaires de la Sen'eau, composé du Sntec, du Sdte et du Sutes, ne prend pas part à la grève. «Nous nous démarquons de cette grève. Tous les services de la boîte fonctionnent. Il n'y a pas de problème sur la production et la distribution de l'eau», explique M. Sy.



L'intersyndicale des travailleurs a tenu une assemblée générale sous la présence de l'activiste Guy Marius Sagna. Ce qui a intrigué le coordonnateur du cadre unitaire des syndicats majoritaires de la Sen eau.



«Ce qui s'est passé hier est loin d'être du syndicalisme. C'est de l'activisme à connotation politique à ce mouvement d'humeur. C'est pourquoi ils ont invité Guy Marius Sagna, qui ne maîtrise rien de ce qui se passe dans l'entreprise. Nous demandons à l'État du Sénégal de sécuriser notre outil de travail», peste Momar Sy. Il rassure les populations que la distribution de l'eau ne sera pas perturbée

Tribune



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook