Crise au Parlement :Yewwi Askan Wi dénonce une violation du Règlement intérieur par Amadou Mame Diop et Benno Bokk Yaakaar Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi dénonce une grave entorse au Règlement intérieur de l’Assemblée nationale perpétrée par Amadou Mame Diop et les représentants de Benno Bokk Yaakaar. Lors de la Conférence des Présidents, tenue ce jeudi 5 septembre 2024, des décisions auraient été prises en violation flagrante des dispositions en vigueur.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Septembre 2024 à 11:03 | | 0 commentaire(s)|

La réunion avait pour but de fixer la date des affaires à l’ordre du jour de la session extraordinaire, convoquée à la demande du Président de la République. Cependant, les membres du groupe Benno Bokk Yaakaar, frustrés par l’échec de leur récente motion de censure, ont adopté un calendrier de travail que Yewwi Askan Wi juge irréaliste.



Selon leur communiqué, cette démarche, qualifiée de « stratégie de la terre brûlée », viserait à compromettre le bon déroulement des travaux parlementaires. Il reste pourtant peu de temps pour cette session extraordinaire, qui doit se terminer le 19 septembre 2024.



Un point de friction majeur concerne la déclaration de politique générale. Le Président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, a imposé la date du 11 septembre 2024, ce qui selon Yewwi Askan Wi, contrevient à l’article 97 du Règlement intérieur. Cet article stipule que « l’Assemblée nationale doit être informée huit jours au moins avant la date retenue » pour cette déclaration, un délai jugé incompressible par l’opposition. Les parlementaires de Yewwi Askan Wi s’interrogent donc sur cette précipitation, d’autant plus que l’Assemblée dispose de quinze jours pour accomplir ses travaux, à compter de l’ouverture de la session le 5 septembre.



Malgré les arguments avancés par les députés de l'opposition pour contester ce calendrier, Amadou Mame Diop et ses alliés ont décidé de maintenir leur position, au mépris des règles établies. Clame Yewwi Askan wi



Face à ce qu’ils qualifient de « banditisme institutionnel » et de « mépris flagrant de la loi », le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi exige le respect strict des dispositions du Règlement intérieur, notamment l’application de l’article 97, pour une déclaration de politique générale en conformité avec la loi.



