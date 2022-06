Crise au sein de l’administration pénitentiaire : l’Asred plus que jamais préoccupée La crise qui secoue l’administration pénitentiaire continue de défrayer la chronique. D’ailleurs, la situation devenue alarmante a fait réagir l’Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus (Asred).

Dans une déclaration récente, elle a fait part de sa désolation face à cette crise tout en attirant l’attention des grévistes :



«L’Asred se désole de la situation qui prévaut actuellement au sein de l’administration pénitentiaire et appelle les agents à la retenue avant que les choses ne retombent sur eux. Concernant cette revendication légitime, faite pour une meilleure prise en charge, l’opinion leur a donné entièrement raison».



Pour donner plus de valeur à la cause défendue par les agents pénitentiaires, l’Asred s’est adressée au président de la République. Sans mâcher ses mots, elle est allée plus loin en rappelant à ce dernier les dangers que peuvent entraîner ces genres d’événements.



«L’Asred interpelle directement son Excellence Macky Sall pour qu’il prenne cette situation à bras-le-corps. On se souvient tous de Kaddafi. Celui-ci avait négligé une situation similaire dans une des prisons de Lybie. Et c’est cet incident qui avait finalement pris une tournure internationale pour précipiter sa chute», a-t-elle averti.

