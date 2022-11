Crise dans le secteur de la santé: Le ministre Gallo Bâ répond à Sidiya Ndiaye et Cie

Entre la coalition And Gueusseum-Intersyndicale des agents des collectivités territoriales (Iscts) et les autorités, c’est la mésentente et l’incompréhension.



Le ministre de la Fonction publique Gallo Bâ s’est prononcé sur la grève de 96 heures décrétée par la coalition syndicale dirigée par Sidiya Ndiaye, informe "L'As". Ce mouvement d’humeur entre dans le cadre du cinquième plan d’action mis en branle par And Gueusseum-Intersyndicale Iscts.



« Nous avons reçu la coalition syndicale And Gueusseum en commission technique pour apprécier les mesures prises à la suite de la signature du protocole d’accord. Il reste entendu que sur un certain nombre de points, le gouvernement n’est pas en phase avec les partenaires sociaux. Lorsqu’ils réclament l’extension du paiement de l’indemnité de logement à tous les agents non prévus par le protocole d’accord, il s’agit d’une nouvelle revendication sur laquelle le gouvernement devrait pouvoir travailler, avant de donner une réponse sur le sujet », indique le ministre.



Ce, d’autant que la fonction publique territoriale existe déjà et que les textes qui la gouvernent et l’organisent, sont déjà pris. «Maintenant, il reste entendu que dans le protocole d’accord, toutes les mesures à incidence financière qui sont prises au niveau de la Fonction publique, devraient s’appliquer à la fonction publique territoriale. Nous sommes parfaitement d’accord avec les partenaires sociaux et nous travaillons avec le ministère en charge des Collectivités territoriales, pour que le périmètre qui concerne ces agents puisse être bien délimité, afin de pouvoir prendre les mesures financières les concernant, dans les plus brefs délais», rassure le ministre et non moins maire de Mbacké.



Modernisation de l’administration publique



S’agissant de la modernisation de la Fonction publique, le patron de la Transformation du secteur, souligne que l’heure est venue d’en faire le bilan et de jeter les bases d’une réflexion et de prise de décisions importantes. A l’en croire, la Fonction publique doit se muer pour tenir compte des préoccupations des populations d’une part et d’autre part, pour faire face aux nombreuses mutations qui sont en cours dans la société.



« Nous allons vers l’exploitation du pétrole et du gaz. Ce sont des enjeux de développement économique et l’administration sénégalaise doit également s’adapter à ce nouvel environnement, pour pouvoir donner davantage satisfaction aux Sénégalais, mais également aux acteurs publics », affirme Gallo Bâ.



Pour ce faire, la tutelle veut s’appuyer sur le volet digital, afin de matérialiser la modernisation du secteur. « D’abord, il va falloir optimiser le cadre organisationnel de l’administration. Il faut également travailler à la professionnalisation de la gestion des ressources humaines et dans ce cadre, la digitalisation constitue un défi majeur. Nous y travaillons dans la production des actes au niveau de la Fonction publique. A côté, d’autres mesures et réformes sont en cours dans d’autres ministères », fait-il savoir.