Crise interne au PDS : Des militants dénoncent l'alliance avec l'APR, qualifiée de trahison

Le PDS est traversé par une grave crise. En tout cas hier, des fortes personnalités du parti de Me Abdoulaye Wade, notamment Doudou Wade, Tafsir Thioye, Woré Sarr et autres, ont décidé de participer aux élections législatives en dehors de leur formation politique, informe "Le Témoin".



Une manière de dénoncer vivement, l’annonce d’une future coalition entre le PDS et l’APR. Pour les frondeurs, cette alliance constitue une trahison des fondateurs du PDS et une « infamie » pour les militants qui ont lutté pendant des années contre le régime de Macky Sall. « Nous ne pouvons pas accepter que le PDS, un parti historique, se transforme en un parti « yobaléma » mendiant son soutien auprès de ceux contre qui il s’est toujours opposé », a indiqué l’ancien porte-parole du PDS, Tafsir Thioye.