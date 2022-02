Crise malienne: Entretien téléphonique entre Assimi Goïta et Macky Sall

Le nouveau président de l’Union africaine tente de désamorcer la crise malienne. Le Président Macky Sall s’est entretenu au téléphone avec le Président de la transition malienne, lundi tard dans la soirée. Un entretien téléphonique qui a duré plusieurs minutes.



D’après "Rewmi", les échanges entre les deux hommes ont été « chaleureux » et « fraternels ». Au menu des discussions ? Les deux hommes ont débattu de la question de la transition, pomme de discorde entre la Cedeao et le Mali.



Pour la durée de la transition, le chef de l’Etat sénégalais se serait commis avocat du peuple auprès de ses pairs. Macky Sall sénégalais est dans une posture de privilégier la proximité. Et, ce contact avec Assimi Goïta traduit la volonté de Macky Sall de trouver une issue heureuse à la crise malienne.



Ousmane Wade