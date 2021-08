Crise sanitaire/Macky Sall: « J’ai appelé le Président Recep Tayyip Erdogan » Le président de la République, Macky Sall, continue sa ronde mondiale pour que le Sénégal bénéficie d’aides en cette période de crise sanitaire. C’est en Turquie que cette nouvelle initiative l’a mené. Il a ainsi un échange avec le président turc.

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Août 2021 à 19:53

« J’ai eu un entretien ce jour avec le Président Recep Tayyip Erdogan. Je lui ai exprimé notre solidarité au peuple turc suite aux incendies qui affectent la Turquie. Il m’a assuré du soutien de la Turquie dans la lutte anti Covid avec l’envoi de 12 tonnes de matériels médicaux », a souligné le chef de l’Etat, Macky Sall.



Macky Sall compatit avec le peuple turc. En une semaine, plus de 180 brasiers ont ravagé des forêts entières et des terres agricoles, ainsi que des zones habitées, principalement situées sur les côtes méditerranéennes, portant la surface partie en fumée en 2021 à 95 000 hectares, un record. Jamais la Turquie n’avait autant brûlé en dix ans.



Pour la lutte contre le coronavirus au Sénégal, la Turquie suit les pas des Etats-Unis qui ont convoyé 151,200 doses de vaccin COVID-19 Johnson and Johnson au Sénégal.



Ce don important et opportun fait partie des efforts globaux de l’Administration Biden-Harris pour combattre la pandémie de COVID-19.



