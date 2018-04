Cristiano Ronaldo: Découvrez les 8 records qui feront qu’on ne l’oubliera jamais!

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Avril 2018 à 15:26 | | 0 commentaire(s)|

C’est à l’âge de 11 ans que Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro entre dans le monde du football. Il intègre le centre de formation du Sporting club de Portugal. En 2002, il signe son tout premier contrat professionnel. Il rejoindra Manchester United en 2003. Personne ne pouvait imaginer qu’il était parti pour remporter 5 Ballon d’Or, pour l’instant.

Athlète fin, Cristiano Ronaldo aime se surpasser. Devenir plus fort chaque jour est son obsession. Cette détermination l’a conduit a décrocher des records qui graveront à jamais son nom dans le monde du football.

Meilleur buteur en compétition de clubs de l’UEFA Au total, Cristiano Ronaldo a inscrit 122 buts dans toutes les compétition de l’UEFA.

Meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions Ce record mérite que Cristiano Ronaldo ait une caricature devant le siège de l’UEFA. Il a déjà inscrit 119 buts en Ligue des Champions.

Meilleur buteur dans une même édition de Ligue des champions Il s’agit de la saison 2013-2014 où le portugais a inscrit 17 buts.

Le seul à avoir marqué lors de 3 finales de Ligue des champions Cristiano Ronaldo et les buts dont un. 2007-2008, 2013-2014 et 2016-2017, trois finales qui feront qu’on n’oubliera jamais la star du Real Madrid.

Seul joueur à avoir marqué lors de tous les matches de phase de poule C’est une évidence pour CR7. Le portugais est le seul joueur au monde à avoir inscrit au moins un but, lors de tous les matches de poule. Une performance qui mérite respect!

Seul joueur à avoir marqué au moins un but pendant 10 matches consécutifs Il a battu le Néerlandais Van Nistelrooy avec ses buts à Turin

Meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid La Maison Blanche se souviendra toujours du prodige de Sporting Club de Portugal avec ses 445 buts, pour l’instant

Joueur qui a remporté le plus de prix du Meilleur Joueur de l’Année de l’UEFA A 4 reprises, Cristiano a été distingué par L’UEFA.

AUTEUR: Jaures Nguessan

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook