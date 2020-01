Cristiano Ronaldo bat un nouveau record: 200 millions d’abonnés sur Instagram

Cristiano Ronaldo vole de record en record. Cette fois, ce n’est pas sur un terrain de football mais sur les réseaux sociaux que le Portugais s’est distingué en étant le premier utilisateur d’Instagram à dépasser le cap des 200 millions d’abonnés, rapporte l’Equipe.



«Wow 200 millions!!! Merci à chacun d’entre vous d’avoir partagé ce voyage avec moi tous les jours», a posté mercredi le quintuple Ballon d’Or sur son compte Instagram pour saluer cette incroyable performance.



Cristiano Ronaldo devance de très très loin les autres stars de la chanson ou du cinéma à l’image d’Ariana Grande qui arrive à la seconde place de ce classement avec 173 millions d’abonnés, l’acteur Dwayne Johnson, connu sous le nom de The Rock, avec 170 millions d’abonnés ou encore l’actrice Selena Gomez avec 167 millions de passionnés.



Son grand rival sur le terrain et dans la course aux Ballon d’Or, Lionel Messi ne compte que… 141 millions d’abonnés.



Sportif le plus suivi sur les réseaux sociaux

Le quotidien sportif précise que Cristiano Ronaldo est par ailleurs le sportif le plus suivi sur les réseaux sociaux avec plus 400 millions de followers toutes plateformes confondues.



La journée de mercredi a été particulièrement faste pour le Portugais qui a indiqué qu’il allait lancer sa première ligne de lunettes avec le groupe Italia Independent, fondé par Lapo Elkann, l’un des héritiers de la dynastie Agnelli.



«J’ai toujours été passionné par les lunettes et j’ai toujours voulu avoir ma propre ligne. Je suis vraiment enthousiaste de collaborer avec Italia Independent sur ce projet», a commenté la star portugaise dans un communiqué publié mercredi par Italia Independent.

