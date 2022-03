Cristiano Ronaldo forfait pour le derby de Manchester Selon les informations de 'The Athletic', Cristiano Ronaldo serait forfait pour affronter Manchester City ce dimanche après-midi en raison d'une blessure.



C'est un énorme coup dur pour Manchester United et pour Cristiano Ronaldo, qui ne devrait pas prendre part au grand derby de Manchester qui se jouera ce dimanche après-midi sur la pelouse de l'Etihad Stadium.



Alors que la presse locale avait souligné il y a quelques heures que l'attaquant portugais ne s'était pas rendu à la mise au vert avec les Red Devils, 'The Athletic' va plus loin et annonce le forfait de Ronaldo.



Selon le média cité, le buteur portugais serait blessé et ne sera pas en mesure de jouer contre les hommes de Pep Guardiola ce dimanche.



Mais ce n'est pas le seul problème pour Ralf Rangnick, puisque le même média souligne qu'Edinson Cavani est également forfait pour la rencontre. L'entraîneur allemand devrait donc aligner l'attaquant Marcus Rashford en pointe de son attaque, l'Anglais étant le seul attaquant de formation disponible dans l'effectif mancunien pour le match à l'Etihad Stadium.



Un nouveau revers pour un Cristiano Ronaldo qui vit un début d'année compliqué avec les Red Devils. Le quintuple Ballon d'Or n'a inscrit qu'un seul but depuis le début de l'année (15 buts sur la saison 2021-2022).



Ronaldo n'avait manqué qu'un match de Premier League depuis le début de la saison actuelle. C'était le 15 janvier dernier, face à l'Aston Villa de Steven Gerrard (2-2).

