Critiques contre la junte malienne : Le journaliste Mohamed Attaher dans le collimateur des autorités La Haute autorité malienne de la Communication (Hac) a adressé une mise en demeure à l’endroit du journaliste Mohamed Halidou Attaher et la chaîne Joliba Tv news où il travaille et leur demande de produire toute réponse aux griefs retenus contre eux au plus tard le lundi 17 octobre 2022.

Rédigé par leral.net le Samedi 15 Octobre 2022 à 11:09 | | 0 commentaire(s)|

En effet, dans son éditorial du 30 septembre, le journaliste avait fait un coup de gueule à l’encontre du gouvernement des autorités de la transition. Dans un passage, il affirme que l’intolérance grandit dans son pays et que la liberté d’expression est en danger. «Nous sommes dans la dictature de la pensée unique.



Pour l’instant, les colonels au pouvoir gouvernent avec l’avis de la foule, et la foule par définition ne pense pas», a-t-il martelé. Un édito de trop pour l’autorité de régulation qui a brandi un communiqué notifiant que les propos de Mohamed Halidou Attaher «comporte des manquements se manifestant par des propos diffamatoires et des accusations infondées concernant, l’état de la liberté d’expression au Mali et les autorités de la Transition», note le communiqué.



La Hac estime que le programme de Joliba Tv News diffusé à une période sensible comporte des allégations infondées. A ce titre, il viole l’éthique et la déontologie du métier de journalisme.



Joint au téléphone, le journaliste a refusé tout commentaire mais attend le «lundi pour se prononcer sur la ligne à tenir». Au même moment, les soutiens à Mohamed Halidou Attaher pleuvent sur les réseaux sociaux.



C’est le cas du directeur général du groupe Emedia-invest, Mamadou Ibra Kane qui, via un Tweet, exprime toute sa solidarité à la chaîne Joliba Tv et porte témoignage sur le «professionnalisme de son directeur et éditorialiste Mohamed Attaher. Un brillant journaliste formé au Cesti à Dakar. Tiens bon cher frangin», a tweeté M. Kane.

Bes Bi



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook